Refrescos subirán de precio en 2020, “pero no pueden faltar en la comida”, admiten

Los refrescos, gasolinas y cigarros subirán su precio en el 2020, esto debido a la resolución de la Miscelánea Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, por lo cual las bebidas gaseosas subirán de 1.17 pesos por litro a 1.26 pesos por litro.



Aún así, los veracruzanos aseguran que continuarán consumiendo refrescos, porque es una costumbre ingerir este tipo de bebidas con los alimentos.



"El 99.9 por ciento de la población mexicana consume refresco; va impactar la canasta básica. Nos vamos a ver afectados porque no puede faltar el refresquito en la comidita", dijo Octavio Nava.



En contraparte, hay quienes conscientes del daño al bolsillo y a la salud, señalan que se deben cambiar los hábitos de alimentación y reducir la ingesta de azúcar.



“El incremento del refresco se supone que es para que la gente no lo consuma y bajen enfermedades, pero cada año es igual", señaló Leonardo Blanco.



A partir del primero de enero, el ajuste al precio de los refrescos se empezará a aplicar, pero aún con la crisis, los consumidores admiten que será difícil ahorrar y terminarán pagando lo que cuesten.



"Al bolsillo de uno sí pega; casi todos los mexicanos consumimos. De todos modos, terminamos comprando. ¿De dónde agarramos (el dinero)? No sabemos, pero terminamos comprando", indicó Blanca Azucena García.



El Congreso de la Unión actualizó las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), las cuales no se ajustaban desde el 2017, por lo cual a partir del 2020 empezará a hacerse las modificaciones al precio de los refrescos.