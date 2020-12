Refuerzan operativos en negocios, comercios, plazas y bancos de Córdoba

Esta semana se reforzaron los operativos de vigilancia en negocios, comercios, plazas, bancos y cajeros por el pago de aguinaldos y las compras navideñas, en total participan más de 350 elementos que trabajan de manera coordinada en la zona centro con la intensión es apoyar a la gente informó el delegado de mando único de la SSP, Javier Camaal González.



"Estaremos brindando el auxilio correspondiente, sin embargo, la recomendación es a la ciudadanía para no olvidar la pandemia y no bajar la guardia, por lo que en coordinación con la Secretaría de Salud estaremos también implantando rondines para evitar reuniones o fiestas con mucha gente”.



Indico que los elementos de la Secretaría de Seguridad no descuidarán las colonias, calles y callejones de la ciudad, a la vez el Delegado exhortó a la ciudadanía a no acudir a cajeros automáticos por las noches y extremar cuidados por el pago de aguinaldos.



Caamal González agregó que a partir de esta fecha se inicia el operativo de seguridad durante atención ciudadana decembrino, en donde también habrá coordinación con otras corporaciones de auxilio y rescate.



“Todos los lugares donde haya movilidad ciudadana estaremos vigilando, nosotros brindaremos el auxilio correspondiente, pero también exhortamos a la gente para que cuiden su salud, su patrimonio y su entorno”, dijo finalmente.