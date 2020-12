Luego de que inDriver empezara a operar en algunos municipios del Estado, la Delegación del Transporte Público en la región de Veracruz reforzó los operativos para detener y sancionar a aquellas unidades que presten el servicio de movilidad a través de aplicaciones digitales.



A decir de Javier Azcoitia Blázquez, titular de esta dependencia, hasta ahora no han detectado la operación de Uber pero recientemente retuvieron a dos unidades particulares que trabajaban para la compañía inDriver y circulaban con pasajeros en la conurbación Veracruz–Boca del Río.



El funcionario estatal advirtió que los conductores que sean sorprendidos trabajando para inDriver o Uber podrían ser sancionados hasta con 90 mil pesos, de acuerdo al artículo 177, de la ley 589, ya que no existe un respaldo legal que les permita prestar sus servicios.



Además de la multa, estas unidades serán remitidas ante la Fiscalía General del Estado.



Azcoitia Blázquez exhortó a la población a evitar utilizar este tipo de servicios, ya que se carece de un registro tanto de los conductores como de las unidades que se ocupan para el traslado de pasajeros, por lo que no se puede garantizar la seguridad de los usuarios.