Refuerzan protección de personal de Limpia de Coatzacoalcos

Debido a que en las calles de los alrededores de los hospitales, la gente tira guantes y cubrebocas usados, personal de Limpia Pública de Coatzacoalcos se protege aún más, para evitar contagiarse al tener contacto con esta basura.



Al respecto, el director de Limpia Pública en la ciudad, Teodoro Nolasco Román, lamentó el actuar de la población y confirmó que a los "macheteros", es decir, los que limpian las banquetas, se les ha dado material de protección para evitar que se enfermen.



"Desde el momento que fue usado (el cubrebocas) es un riesgo. Por eso a los macheteros que andan en esta tarea se les está cubriendo con las medidas como guantes, caretas, goggles, tapabocas, con la finalidad que no se vayan a contaminar, esperemos que (la pandemia) pase rápido", dijo.



Aunado a ello, expuso que la basura que se levanta de los diferentes hospitales de la ciudad es tratada con hipoclorito de sodio y enviada a una fosa especial.



Para levantar estos desechos, dijo que hay una ruta especial en el turno vespertino.



"En el vespertino hay una ruta especial sólo para hospitales que se destina a una fosa especial en el basurero y se está dando todas las medidas de seguridad, que aunque no es peligrosa e infecciosa, sí es delicada por el COVID-19, se le adiciona hipoclorito de sodio a la basura que se tira", externó.



En cuanto a la basura de las colonias, sostuvo que ésta se levanta a través de las 18 rutas existentes que laboran en el turno matutino y nocturno, los días lunes, miércoles, viernes y ahora, a petición de la población, también los sábados.



"Hicimos el programa de lunes, miércoles y viernes y ahorita le anexamos un día más, sábado se va a recolectar, Limpia Pública trabaja con personal específico para la recolección de basura, no en barrido, ni pepena, por eso en el centro tenemos un poquito sucias las calles, por eso a los comercios se les está exhortando a ambulantes y establecidos a que nos apoyen dejando limpio donde están trabajando", finalizó.