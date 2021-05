Refugio animal de Coatepec urge apoyo; llama a adoptar mascotas

La encargada del refugio “Maussi Rescate Animal” ubicado en Coatepec, Araceli Jiménez, hizo un llamado a la población para que se acerquen a adoptar a los animales que se encuentran albergados en este lugar.



Y es que la activista indicó que, debido al padecimiento de una enfermedad grave, no le permitirá hacerse cargo de los 70 animales entre perros y gatos durante algún tiempo, de ahí que haga un llamado a la ciudadanía.



“Tanto como desaparecer el refugio lo dudo, porque son muchos los que están aquí, pero mi salud está comprometida en este tiempo, porque tengo un cáncer que me va a tener saliendo y entrando en hospitales y gastos, tiempo y cuidado, va a ser un poco complicado para mí atender a los animales, en el mejor de los panoramas”, explicó.



Por ello, dijo que requiere la ayuda, aunque admitió que es complicado conseguir tantos adoptantes ya que la gente prefiere comprar mascotas.



“Por eso la necesidad de buscar lo más pronto posible adoptantes, son 43 perros y 27 gatos, la gente solo se anima y los ve, pero no los adoptan, ahorita no han adoptado, por más que se promueve, pero prefieren comprar un animal que adoptarlo, prefieren cachorros, los adultos tienen menos posibilidades y entre más viejitos menos”, explicó.



Señaló que actualmente realiza pasarelas y otras actividades para promover la adopción, pero insistió en que resulta difícil.