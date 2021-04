Refugio de animales recibe hasta 50 solicitudes al día para rescatar mascotas

Alrededor de 50 solicitudes diarias recibe el refugio de animales "Patitas Suaves" en Xalapa, donde la principal exigencia es acudir al rescate de mascotas en malas condiciones.



"Diariamente me llegan alrededor de unas 50 denuncias, obviamente no puedo atender todas porque somos un asociación independiente, no cuento con ayuda de ninguna autoridad", comentó María del Rosario Garduza Calderón, fundadora del refugio.



Señaló que las principales denuncias ciudadanas que llegan al refugio son de perros abandonados en azoteas, atropellados, abusados y dejados en la calle.



"Recibimos todo tipo de denuncias que se puedan imaginar. Tenemos denuncias de perros amarrados, atropellados, abandonados, abusados. Nosotros también nos hemos coordinado con Salud Animal Municipal".



Lamentó que aún existan personas que cometan actos en contra de los animales, pues aseguró que, en el espacio donde tienen en resguardo a los perritos, una persona trató de envenenarlos, por lo que tuvieron que acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA).