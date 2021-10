Refugio de Misericordia AC de Xalapa requiere ayuda; invita a participar en rifa

Con el propósito de reunir fondos para la adquisición de pañales, suplementos alimenticios, cobijas y mobiliario para el albergue Refugio de Misericordia AC; se llevará a cabo una rifa con causa el próximo 20 de noviembre a las 19:00 horas a través de Facebook Live.La presidenta del patronato, Elsy Moreno, refirió que requieren comprar una cama hospitalaria, la cual cuesta alrededor de 10 mil pesos; además de otros aparatos como camillas, y también despensas, que son necesarias para darles un mejor servicio a los usuarios.“El boleto vale 50 pesos, el sorteo se estaría haciendo el 20 de noviembre. Hay muchos premios, va a estar súper bien. Muchos de nuestros amigos comerciantes se han unido a esta causa. Hay un tocado Vanity, hay también unos muebles de madera, hay un kit de casi 3 mil pesos en productos Terramar, también de Betterware; salones de belleza con cortes de cabello, Polish, limpiezas faciales; serigrafías de tazas”, enumeró.Moreno acotó que son casi 50 premios los que se estarán entregando a los ganadores, y aclaró que no hay un número mínimo de boletos en venta, sino que está abierta a todos los que deseen participar, ya que en obsequios serán más de 15 mil pesos.“La idea es que muchas personas compren su boleto, no limitarnos a una cantidad solamente y así tratar de recolectar lo más que se pueda”, destacó.Detalló que los interesados en contribuir con esta noble causa puede adquirir los boletos directamente en el albergue, o mediante depósitos y transferencias a la cuenta del Banco Santander 65-50855026-7 o a la CLABE interbancaria 014840655085502674, a nombre de "Albergue Refugio de Misericordia A.C".Posterior a ello, dijo, deberán enviar sus comprobantes con sus nombres y datos personales al número de WhatsApp 2281803015.“Ojalá mucha gente se sume a la necesidad que estamos pasando, no solamente por esta enfermedad, sino por en general, creo que es tiempo de concienciar que todos necesitamos de todos, y en este momento ayudar a los más necesitados”, manifestó la presidenta del patronato.