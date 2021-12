Refutan a Salud: Hay "desabasto total" de fármacos para cáncer en Veracruz

Dolores Gutiérrez Trujillo y María del Rosario Contreras, de las asociaciones “Manos Unidas Coatepec” y “Mujeres Sembrando Esperanza”, refutaron las afirmaciones del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor , durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, pues acusaron que el desabasto de medicamentos contra el cáncer persiste en hospitales."Es insuficiente el abasto de medicamentos, tenemos un nene que lo regresaron a su casa por no haber la quimioterapia completa, no hay suficiente medicamento, hemos estado subiendo a redes sociales medicamentos que no existen, tenemos publicado un antibiótico para un nene que cada ampolleta cuesta alrededor de 500 pesos, le recetaron 15 y en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) sólo había una", dijeron las activistas.Rosario Contreras insistió que no hay suficientes fármacos y aclararon que no se trata de hablar mal del Gobierno o del titular de Salud, sino que en su acompañamiento diario a los familiares de personas con esta enfermedad han visto las necesidades de medicinas que ellos requieren.Indicaron que así como estos fármacos también hay carencia de vitaminas especializadas que deben tomar los pacientes que reciben las quimioterapias."Precisamente faltan antibióticos y por lo general son vitaminas, las cuales por el tipo de quimioterapia que reciben, es un grado alto de vitamínico el que se implementa en los pequeños, efectivamente son caras, estamos hablando desde los mil 200 pesos hasta los 5 mil pesos", dijo.Al asegurar que hay un "desabasto total", Dolores Gutiérrez acotó que ella ha vivido de cerca la problemática pues tiene un par de años apoyando a los familiares de personas con cáncer, a la que se suma la falta de recursos para sufragar otros gastos por venir de otras partes del Estado."Tengo contacto directo con los familiares, con los pequeños y creánme que a veces no tienen para comer, yo calculo que el 60 o 70% vienen de afuera", expuso.Además, especificó que conforme al Centro Nacional de Salud, el cáncer más preponderante en los pequeños es la leucemia con el 40%, los tumores cerebrales con el 20% y el tercer lugar lo ocupan los linfomas con el 15%."Atacando a varias edades, en los niños de 5 a 14 años, ha venido incrementando mucho en niños de cero a 4 años y es la causa de fallecimiento de más de 2 mil niños anualmente", enfatizó Gutiérrez Trujillo.