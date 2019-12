Regaña SEV a docentes: usan línea de emergencia para preguntar por quincenas

Lejos de utilizar la línea de emergencia, habilitada por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para reportar cualquier hecho que ponga en riesgo su seguridad, los docentes han hecho mal uso de ella, pues la ocupan sólo para preguntar temas salariales y administrativos, lamentó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.



El funcionario hizo un fuerte llamado a hacer uso responsable de esta herramienta y no para preguntar “cuándo pagarán y cuándo van a otorgar plazas”, como ha estado ocurriendo.



En entrevista, apuntó que de todas las llamadas recibidas desde que el número 800 501 25 25 se puso en operación, sólo en una ocasión se denunció un caso de posible riesgo, lo cual dijo, es lamentable.



“Lo están ocupando para este tipo de situaciones y es un número de emergencia para una situación real, de todas las llamadas que se han recibido, únicamente una tenía que ver con personas que habían llegado a la escuela y se mandó a Seguridad Pública, fue en Orizaba, la Policía Municipal está muy al pendiente”.



Refirió que se denunció un intento para ingresar a la escuela en una presunta supervisión, pero aclaró que por el momento no se está realizando ninguna de estas actividades, no se está mandando a nadie externo.



Sobre este asunto, pidió a las autoridades de las instituciones educativas que estén pendientes porque no hay instrucciones de supervisiones externas, para que no dejen ingresar a ninguna persona desconocida.



“Ellos conocen a los ATP de las supervisiones, no se está mandando a gente externa, sólo a quienes forman parte de la delegaciones y que los docentes ya conocen”, finalizó.