Regaño a veracruzanos: ya abarrotan calles pese a alto riesgo por pandemia

Las autoridades de Salud en el estado, lamentaron que en las últimas horas un gran número de ciudadanos abarrotaron calles y comercios no esenciales abrieran sus puertas al público, pues a pesar de que el Estado entró en semáforo naranja a nivel federal, aún hay varios municipios en semáforo rojo, es decir, en riesgo máximo por la pandemia de COVID-19.



Durante el reporte diario que se otorga por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz para dar cuenta del avance de coronavirus, se explicó que aunque un municipio aparezca en naranja, el riesgo aún es “alto” y pueden regresar al rojo y con eso propagar más el contagio.



“Por eso nuevamente, les invitamos a que con responsabilidad se sumen a esta lucha frontal contra el coronavirus; ya aguantamos tres meses así, vamos por menos, pero por favor no aflojen el paso, al contrario, no deben confiarse, en algunos municipios apenas empieza el crecimiento de casos”, expusieron.



En este sentido, se dirigieron a los ciudadanos de Xalapa, así como al resto de la entidad, para que sean responsables en la lucha contra el coronavirus.



“Les comento esto, porque justo ayer que les pedía que no se confiaran del color que ahora marca la mayor parte del Estado; observé lo contrario; decenas de personas ya en las calles, en comercios, en los taxis y no vi que tuvieran las medidas de prevención de contagios”, dijo el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.



Además, las autoridades sanitarias agregaron que los comercios no esenciales tampoco están tomando las medidas de prevención sanitarias.



Ante ello, se reiteró de nueva cuenta que la situación del COVID-19 en el territorio estatal se mantiene en un riesgo alto, por lo que es necesario que los ciudadanos tomen conciencia, eviten aglomeraciones y mantengan los protocolos sanitarios.



Dejaron en claro que, con la aplicación del semáforo naranja, aún se mantienen cerrados centros nocturnos, bares, así como eventos masivos, donde los cines e iglesias pueden operar al 25 por ciento de su capacidad, mientras hoteles y restaurantes hasta un 50 por ciento y los supermercados hasta un 75 por ciento.



“Si tu municipio está en naranja fíjate bien, siguen suspendidos los eventos masivos y el acceso a parques recreativos, balnearios y ferias, también siguen suspendidos los centros nocturnos y bares. Ya pueden abrir los cines, centros comerciales y centros religiosos al 25% de su capacidad”, recordaron.



Para finalizar, aseguraron que el Gobierno estatal es el más interesado en que el sector comercial, laboral y social vuelva a sus actividades y la intención no es que los negocios estén cerrados siempre o que la gente continúe en confinamiento permanente.



“Sin embargo, si se han tomado estas medidas y se les ha pedido colaborar, es para salvaguardar la vida de ustedes y sus familias; y crear mecanismos para que nuestro estado se apegue a la nueva normalidad con un impacto positivo y evitando provocar una recaída en la salud de nuestra querida entidad”.