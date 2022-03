Regidor acusa a Alcalde de Isla por quitarle comisión y nepotismo

El Alcalde de Isla es autor de actos de corrupción, discriminación y nepotismo desde su primer día de gestión, así lo declaró el regidor III de este municipio, Gonzalo Sánchez Hernández.En conferencia de prensa, el edil denunció tener trato discriminatorio por parte del munícipe, Gustavo Alfonso Torres, pues a él sólo se le asignaron tres comisiones: agua potable, desempeño y planeación municipal y posteriormente se le retiró la de agua potable, dejándolo a cargo de las otras dos comisiones que, acusó, no son de ayuda para los ciudadanos."Esas comisiones nada más son de comodín. Se ve claramente que los tres (regidores) que son de MORENA triangularon para ellos quedarse con las mejores comisiones. Son entre 30, no puede ser posible que yo tenga dos comisiones nada más y las dos no tengan cómo ayudar a la ciudadanía de Isla", expresó.El Regidor lamentó que el Alcalde tenga este tipo de atenciones para con él, siendo alcalde suplente y no elegido."Yo sí soy edil votado y él es un presidente suplente. Gracias al señor Avelino Barrientos que falleció antes de tomar su puesto y es por eso que él está ahí. Legalmente, yo soy más legal que él", sostuvo.Además, Sánchez Hernández aseguró que el Mandatario municipal tiene familiares en cargos dentro del municipio, entre ellos su yerno, el cual funge como Tesorero."Toda la ciudadanía de Isla lo sabe, no es mentira lo que estoy diciendo, que él tiene incluido a todos sus familiares. Tiene dentro concuños, primos y hasta el yerno. El yerno es el que está de tesorero, está triangulando todo lo que se mueve dinero, que sean familiares de él para que no se escape nada", concluyó.