Regidor acusa opacidad con recursos en Alcaldía de Xico

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, advirtió que podría acudir ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado o al ORFIS para solicitar una revisión minuciosa de todas las obras y el manejo de los recursos.



Y es que el edil acusó que no hay claridad en el manejo de los recursos, ya que en las sesiones de Cabildo no se entrega información detallada de los gastos, además de que son varias las obras que se quedan sin concluir al cierre de este año 2020.



"En tema financiero, desde el inicio de esta administración y este año no es la excepción, hay poca claridad en el manejo de las finanzas públicas; no se nos pasa información detallada de todos los gastos, no nos pasan Estados Financieros y es algo que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre pero no hay información en tiempo y forma", explicó.



Expuso que hay obras inconclusas y otras que no se han realizado, como la continuación de la calle Vicente Guerrero entre Allende y El Pintor, para la cual se aprobó un presupuesto de más de cinco millones de pesos.



Agregó que otra obra que está pendiente es la rehabilitación del camino de San Marcos a la Isleta Chica y a la que asignaron más de cuatro millones de pesos.



Pozos Pérez aclaró que el Cabildo lo que busca es la transparencia de los recursos públicos, por lo que exigir claridad no es un acto en contra de alguien.



Por último, el regidor refirió que dichas irregularidades no son nada nuevo, ya que en el 2018 se autorizó por medio del programa FISM, la construcción de un comedor comunitario en la comunidad de Oxtlapa por más de medio millón de pesos y en una visita efectuada se constató que éste no existe.



“Otro comedor en la comunidad de Micoxtla no funciona, pues sólo tiene unas mesas y también en el 2018 se propuso colocar techados con lámina de Zinc en diferentes comunidades y en donde debieran ser más de 140 beneficiaros, sólo hallamos a 70”, finalizó.