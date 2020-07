Regidor de Coatepec ve “arriesgado” regreso a clases en agosto

El regidor octavo del Ayuntamiento de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, consideró que es arriesgado que los estudiantes regresen a clases en el mes de agosto, pues dijo que no existen las condiciones para ello.



“Creo que no estamos en condiciones de un regreso para esta fecha que marca la SEV, como Regidor de la comisión y como ciudadano, mucha gente ha comentado que no va a mandar a sus hijos a la escuela si se dice que regresen. Va a ser un tema complicado”, dijo.



Y es que el encargado de la Comisión de Educación, Deporte y Cultura comentó que si para los adultos ha sido difícil acatar las medidas sanitarias, como el uso de caretas y cubrebocas, para los menores será aún más.



El Edil también criticó que el Gobierno Federal ha fallado en los pronósticos y cifras entorno a la pandemia, lo que está provocando incertidumbre en los padres de familia, que de acuerdo a su decir, hay quienes han expresado que no enviarán a sus hijos a la escuela en el mes de agosto.



“Veo arriesgado poner una fecha para un posible regreso a clases. Lo pronosticado ha fallado totalmente, han sido otros datos y creo es el temor que los padres tienen. No hay una cultura por parte de muchos, como adultos nos cuesta entender la parte del uso del cubrebocas y en los niños, con una careta, que se tienen que lavar las manos constantemente, es un tema muy difícil”, detalló.



Asimismo, señaló que los docentes lograron concluir satisfactoriamente el ciclo escolar; no obstante, se enfrentan a una situación más “fuerte” con el siguiente periodo escolar.



“Los docentes los sacaron adelante, hicieron un acomodo total de sus clases y planeaciones, fue complicado pero concluyeron el ciclo escolar de manera satisfactoria pero el reto que viene va a estar fuerte”, concluyó.