Regidor de Córdoba propondrá “toque de queda” para disminuir contagios de COVID-19

El regidor séptimo, Emilio Sacre Luna, propondrá a sus compañeros ediles "toque de queda", a fin de disminuir la movilidad ciudadana ante el alto índice de contagios de COVID-19 en este municipio.



Explicó que será previo análisis con el área de Comercio Municipal y cámaras empresariales, pues reconoce que la medida afectará la economía.



"Sé que muchas personas preferirían que se cerrara, lo cierto es que la economía de Córdoba está lastimada en este momento, de hacerlo sería otro duro golpe al bolsillo de los cordobeses".



"Es muy complicado un toque de queda, tenemos que valorar y ponernos de acuerdo con cámaras empresariales, bancos y comercios en general para establecer horarios, quienes pueden salir y quienes no, debe ser en el día pues en la noche ya todos estamos en casa, si se llega a hacer, sería de día pues se tiene que disminuir la movilidad".



El también médico lamentó que la gente no entendió en su momento que saliera lo menos posible y ahora que ya aumentó el número de contagios y tiene familia con la enfermedad, ya está entendiendo la situación.



Enfatizó que apenas es una propuesta pues debe dialogar con los representantes de cámaras empresariales para no frenar la economía local que ya está muy lastimada.



"La gente debe entender que tiene que cuidarse, que no se confíe y que vaya al médico cuando aún no sea grave, la salud es una tarea de todos en conjunto para poder salir adelante en esta pandemia y ojalá ya se haya llegado al pico máximo de contagios para que empiece la disminución de las cifras", dijo finalmente.