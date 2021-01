Regidor de Orizaba no descarta nuevo cierre de bares tras aumento de contagios COVID

El regidor de Orizaba, Emmanuel Gómez, dijo que tras el decreto que emitió el Gobernador para que se reduzca la movilidad del jueves al domingo, no se descarta que de nueva cuenta pudieran cerrarse algunos establecimientos como bares y cantinas.



Dijo que, en esta semana, por obvias razones antes del jueves, se reunirá en sesión el Comité Municipal de Protección Civil para determinar qué medidas se van a tomar.



"Ya veíamos un crecimiento de los casos. Cuando hemos hablado con el presidente, coincidíamos en que nos teníamos que preparar para no regresar a semáforo rojo. Ahora debemos determinar junto con el comité qué es lo que apremia cerrar en este momento".



En este sentido se le preguntó específicamente el caso de restaurantes, bares y cantinas, es decir si podría ordenarse de nueva cuenta el cierre de estos establecimientos a lo que dijo que existe la posibilidad, aunque dijo que al menos tuvieron un respiro en las fechas decembrinas.



"No queremos que afecten las determinaciones que tomemos, de tal manera que no sabemos en sí que vamos a acordar. Sobre lo no esencial, vamos a tratar de tener medidas que no dañen el comercio local, pero que sí se reduzca el número de contagios.



¿No se descarta el cierre de cantinas? Y respondió: "Pues no se descarta, pero insisto que hasta que no se haga la sesión por parte del comité, no se sabrá".