Regidor de Teocelo critica falta de información sobre obras

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, cuestionó que en ese municipio ya se estén ejecutando alrededor de cinco obras públicas, sin que todos los ediles cuenten con información detallada, además de que resaltó que varias actividades del Ayuntamiento estaban limitadas por la contingencia sanitaria, entre ellas el área de Obra Pública Municipal.



Entrevistado, advirtió que desde su regiduría exigirá que los contratos de las licitaciones cumplan con toda la normatividad, ya que en su caso no ha sido convocado en varias de las sesiones.



“Es mi responsabilidad, como Edil, vigilar durante la ejecución y en este sentido, se revisará que las licitaciones se hagan conforme a la normatividad, aunado a que por condiciones de esta pandemia gran parte de las actividades estaban detenidas, no trabaja recaudación y el tema de obra pública estaba detenido, entonces porque existe ya la elaboración de obra pública en este primer informe que reportan”, comentó.



Asimismo, señaló que hasta el 30 de marzo, fecha última cuando el Cabildo revisó los estados financieros, el municipio no había recibido los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), fondo sobre el cual se programa y se ejecuta la obra pública y que ascendería a los 15 millones 470 mil pesos.



“Si al mes de marzo no se había recibido el recurso, ¿cómo es posible que ya se está ejecutando obra? O bien la empresa está financiando las obras o ¿de dónde están sacando los recursos? Habrá que revisar si se están haciendo las licitaciones como se debe, habrá que revisar los contratos”, concluyó.