Regidor de Xico critica que organicen Festival de Tamal ante pandemia

No es viable realizar ningún tipo de evento cuando se registra un reincremento de contagios de COVID-19, consideró el regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, al referirse al Cuarto Festival del Tamal Canario “Dadas las circunstancias no es viable hacer ningún tipo de evento que aglomere gente, no es el momento para realizar este evento, que sí se haga ese Festival del Tamal y muchos otros pero más adelante, cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, comentó.Y es que aseguró que los festejos navideños, incluida la Villa Iluminada, dejaron varias personas contagiadas en el municipio, sin embargo, dijo que esto no se ve reflejado en la información que proporciona la Secretaría de Salud porque la gente prefiere atenderse en sus hogares y no acudir a los hospitales públicos.“Sí se registra un repunte en casos de COVID-19, lo que sucede es que la gente se atiende en su casa, no van a los hospitales públicos y por eso no hay registro de esto. Hay varias personas que están padeciendo COVID en Xico, acaba de registrarse una defunción en días pasados y hay varios contagios que no se atienden en hospitales pero sí hay repunte, no puedo decir la cantidad pero sí hay”, expuso.Finalmente, precisó que sólo los empresarios ubicados en el primer cuadro de la ciudad fueron los que se beneficiaron con la instalación de la Villa.“Para los empresarios del centro sí repuntó pero para el resto del comercio no hubo beneficio, porque no fue parejo, se concretó en el centro, del crucero hacia arriba, en otras calles que no fueran Hidalgo y Guerrero no hubo ventas”, finalizó.