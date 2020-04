Regidor de Xico llama a designar nuevo Secretario del Ayuntamiento

El regidor primero del municipio de Xico, Eduardo Pozos Pérez, indicó que es urgente que se designe un nuevo secretario del Ayuntamiento, luego de que quien ocupara el cargo fuera detenido junto con exfuncionarios duartistas por la Fiscalía General del Estado.



“Vi en medios y en la página de la Fiscalía General del Estado que fue detenido quien fungía como Secretario, se debe convocar sin duda a sesión para designar a un nuevo secretario. Estamos en espera de eso, está acéfalo el espacio de la Secretaría del Ayuntamiento, se tiene que hacer a la voz de ya, es de las áreas más importantes que tiene un Ayuntamiento entonces no puede estar sin titular”, dijo.



Entrevistado, señaló que es el Presidente Municipal según la Ley Orgánica quien debe hacer la propuesta al resto del Cabildo, quien lo aprobará o no.



“El Presidente, como la marca la Ley Orgánica, tiene que proponer al Cabildo, hacer algunas propuestas y el Cabildo determinará en sesión si aprueba o no la propuesta. Es importante por las decisiones que se toman, el Secretario es parte del Cabildo, es quien participa dando fe y legalidad de los acuerdos que se toman, además de que cuenta con voz para opinar en distintos temas y lleva las actas de sesiones”, abundó.



Cabe mencionar que fue el pasado 17 de abril, cuando la Fiscalía cumplió con la detención de ocho exservidores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia durante el Gobierno de Javier Duarte, entre ellos el ahora exsecretario del Ayuntamiento de Xico.