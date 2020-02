Regidor “no escucha”, recursos para seguridad se aplican bien: Hipólito Rodríguez

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, desmintió lo dicho por el regidor Juan Gabriel Fernández Garibay sobre que no aplican los fondos federales de seguridad para la Policía Municipal, aclarando que el Diario Oficial de la Federación no establece que la mitad de los recursos sean de manera específica para la corporación.



"Es que ya se le explicó a él, se ve que no escucha. Lo que dice la Gaceta Oficial es que los recursos de FORTAMUN, un 50 por ciento deben apoyar la seguridad, no la Policía, es muy diferente, la Policía es uno de los ingredientes que ayudan a que la ciudadanía tenga más seguridad", dijo.



En ese sentido, Rodríguez Herrero aseguró que también existen otros elementos que aportan a la tranquilidad y seguridad de los xalapeños, como el mejoramiento de las calles, el alumbrado, la educación y áreas verdes.



"Otros elementos que ayudan, son los que estamos haciendo, mejorando las calles para que deje de haber aislamiento, buena parte de lo que estamos haciendo con FORTAMUN va orientado a ese propósito. El Regidor, aunque ayer nos escuchó, se ve que no registra, que registre lo que se trata en las reuniones de trabajo", dijo.



Lo anterior, lo dio a conocer luego de la inauguración de la calle Xochiquetzal, de la colonia Moctezuma, en la cual se invirtieron un millón 332 mil 144 pesos, que comprende pavimentación de concreto hidráulico, drenaje sanitario y red de agua potable.