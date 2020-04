Regidor pide a Ayuntamiento de Xalapa estrategias de apoyo a MIPYMES

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, lamentó que aún no se tengan propuestas o alternativas para las micros, pequeñas y medianas empresas.



En ese sentido, criticó que en la pasada sesión de Cabildo, no se tocara algún tipo de condonación o apoyo económico para las MIPYMES, pues es el sector más afectado por la pandemia.



"Esto prácticamente se puede ir hasta agosto u octubre. No habrá negocio o comercio que lo sostenga. Tenemos que entender y lo recalco, los apoyos los pedía ayer para micro, pequeños y medianas industrias".



Al respecto, señaló que como autoridades municipales tendrían que pensar en condonaciones o prórrogas del pago de agua, basura y multas y recargos para estos comercios.



Así también, mencionó que es de urgencia ejecutar el presupuesto 2020, para ayudar a empresas locales y que se realicen las compras con el objetivo de que exista circulante en las calles.



"La mayoría de los comercios en Xalapa ya cerró; no cerraron ayer, tienen un mes. De nada nos sirve que ellos estén cerrando si por otro lado no hacemos caso a las recomendaciones. La mayoría de las pequeñas empresas pagan luz, pagan agua, empleados y seguro social y si nosotros no los apoyamos va a venir un colapso. No vamos a tener que repartir 4 mil despensas, vamos a tener que repartir 10 mil".



Aunado a ello, consideró que al perder los empleos, aumentará la inseguridad, por lo que sugirió hacer un estudio más a fondo, ya que el problema no se solucionará regalando despensas.