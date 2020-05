Regidor pide revelar muertes por “neumonía atípica” en Xalapa

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, expuso que ha hecho constantes peticiones en Cabildo para que se den a conocer de manera inmediata las cifras de muertos por “neumonía atípica” en la ciudad.



"De las peticiones que he hecho en Cabildo, es que de manera inmediata se den a conocer las cifras de los muertos en Xalapa por neumonía atípica. El Ayuntamiento tiene parte del Registro Civil", dijo.



El Edil comentó que de manera informal, un servidor público le hizo llegar la información de las muertes por neumonía en la Capital, situación que dijo, es preocupante.



"La semana pasada me hicieron llegar esa información. Un servidor público, preocupado y con mucho temor a perder su trabajo, me habló y me dijo de manera informal que había una información delicada y por eso en lugar de esconder las cosas solicité a través de cabildo que se solicite el número de muertes por neumonía atípica y se de a conocer a la gente".



En otro orden de ideas, lamentó que no se tengan estrategias claras para apoyar a las empresas, ya que refirió que lo único que se ha hecho es otorgar despensas, cuando hay más necesidades y acciones que se pueden realizar.



"Yo ya no sé de qué manera decirles o hacerlos entender, que el sector productivo es la columna vertebral de Xalapa y se está muriendo. Me he visto en la necesidad de solicitar por escrito en qué estado se encuentran los recursos propios para hacer una propuesta formal y desgraciadamente no han sido contestados al día de hoy", finalizó.