Regidor pide un alcalde de tiempo completo para Orizaba

El regidor primero de Orizaba, Emanuel Gómez García, exigió que quien se quede al frente del Ayuntamiento los 90 días de licencia del alcalde Igor Rojí López, sea un presidente municipal de tiempo completo, de igual forma pidió a Rojí conocer las condiciones actuales de la administración porque no lo haN informado aún.



"Yo sí pido que, si el suplente José Luis Spíndola llega aceptar el cargo, que sepa la responsabilidad que va a tener, porque nosotros como cabildo vamos a pedir que él sea un alcalde de tiempo completo y sea un presidente que realmente tome las riendas de este ayuntamiento y que lo asuma los tres meses como lo tiene que hacer un presidente municipal".



Añadió que estará al pendiente como regidor que esto se cumpla a cabalidad, aunque reconoció también que podría irse de licencia. "Si no llegó a pedir la licencia me quedo como regidor de Hacienda y Patrimonio Municipal y pediré que el presidente sustituto o presidenta sustituta sea de tiempo completo estos tres meses".



Indicó que se necesita alguien responsable de dirigir al Ayuntamiento, porque la ciudad no puede paralizarse ni quedarse estática estos 90 días. "Necesitamos a alguien que tenga realmente la solvencia en tiempo y en disposición para asumir las riendas de este ayuntamiento".



El regidor apuntó que esta semana se debe efectuar una sesión de cabildo para poder definir algunas situaciones, sin embargo, se espera que el fin de semana el Congreso del Estado de luz verde de quién será la persona a cargo de la administración de Orizaba.



"Sabemos que el presidente se va de licencia, pero no sabemos en qué estado se encuentra la administración municipal, esperamos que nos llame en dos o tres días para saber más".



En este sentido se le cuestionó si eso fue una irresponsabilidad de parte de Igor Rojí y sólo se limitó el edil a contestar que es necesario y urgente que deje todo en orden para que esos tres meses se pueda desempeñar bien el cargo de parte del suplente.