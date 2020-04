Regidor prevé cierre definitivo del 15% de comercios en Xalapa

El regidor décimo del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, consideró que un 15 por ciento de los negocios en la capital del Estado cerrará sus puertas definitivamente.



"En reuniones que tuve con el Consejo Coordinador Empresarial y con las distintas cámaras, calculábamos que entre un 15 y un 20 por ciento de los negocios que bajen cortina, no la van a volver a abrir".



Ante esto hecho derivado de la contingencia sanitaria, el titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico expuso que es de suma importancia seguir impulsando a los negocios locales y seguir activando canales para incentivar la economía circular.



Aunado a ello, mencionó que las propuestas que ha realizado en Cabildo, aún continúan en estudio, por lo que señaló, el tiempo no alcanzará a la autoridades municipales para ayudar a los xalapeños.



"Por lo que me informan, siguen en estudio, creo que el peor enemigo que hoy tenemos es el tiempo. Me he cansado de recalcar y lo solicito y lo exhorto que las medidas y el tiempo para tomarlas son ahora. Muchos negocios formales van para más de un mes cerrados, están siendo responsables. Desgraciadamente por la desinformación, mucha gente sigue en la calle".



Reiteró que si los pequeños y medianos empresarios, así como ciudadanos que se quedaron sin empleo, no son ayudados lo más pronto posible con despensas, ya no van a repartir 3 mil o 4 mil, sino la cifra de afectados aumentará.



"Tenemos que ver la manera para poder ayudar al comercio de Xalapa. Nosotros hemos propuesto, seguimos esperando respuesta. No va a existir comercio que aguante", finalizó.