Regidor se deslinda de la prohibición al “Piojito” de operar en Los Berros

Pese a que en la Gaceta Municipal de Xalapa se informó que la prohibición para que “El Piojito” opere en el parque de Los Berros fue aprobada por unanimidad de votos de los ediles presentes en la sesión del Cabildo, el regidor Francisco Javier González Villagómez negó haber avalado la propuesta, presentada por el Alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.Como titular de la Comisión edilicia de Comercio, Villagómez afirmó que él y sus homólogos no conocían el planteamiento presentado por el munícipe el 17 de diciembre, donde el Ayuntamiento de Xalapa niega la circulación a vehículos automotores en el interior del parque, por lo que su voto fue de abstención.El Regidor explicó que la medida se aprobó por una mayoría de ocho votos, reiterando que los ediles capitalinos no conocieron con anticipación los dictámenes de Protección Civil y Parques y Jardines, además de que no pasó por comisiones.“Ni las comisiones de Parques y Jardines, ni la de Comercio, yo hice la pregunta pertinente en la sesión y me respondieron que era propuesta de él y al no tener la información necesaria voté en abstención sobre el tema porque es necesario que los regidores estemos bien informados con anterioridad lo que vamos a votar”, dijo.Según él, no hay antecedentes de accidentes o percances que atenten contra la vialidad y la seguridad de la niñez en Los Berros."Si lo hubiera pospuesto hubiera votado a favor; pero al no tener los elementos, era necesaria la abstención”, finalizó.