Regidor Tercero de Coatepec solicita licencia para ir por candidatura de MORENA

Jorge Luna Hernández, quien fungía como Regidor Tercero en el Ayuntamiento de Coatepec hasta este jueves, solicitó licencia en su cargo para participar en el proceso interno de selección de candidatos de MORENA.



Se trata del segundo Regidor en pedir el permiso con miras a participar en las elecciones, luego de Benjamín Sánchez Flores, quien estaba encargado de la Regiduría octava, así como de Jaime Ronzón, exsecretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Sofía Leticia Viveros, extitular de la Dirección de Deporte, Cultura y Educación.



Al respecto, Luna Hernández dijo que será respetuoso de los resultados del proceso interno y adelantó que no ingresará a otro partido político.



“Si no soy favorecido en ser candidato del partido por la diputación local, seré responsable y respetuoso de lo que decida la Comisión Nacional de Elecciones y me sumaré al trabajo, no me iré a ningún otro partido”, afirmó.



En este sentido, consideró que los actos de aquellos morenistas que se han sumado a otros proyectos son “berrinches y caprichos” al no obtener algún beneficio.



“Tenemos esa libertad para optar por un proyecto pero esas conductas son ajenas a lo que el partido ha comulgado siempre. Yo considero que son berrinches, caprichos de quienes no resultaron beneficiados, por mantenerse en un espacio de poder se van a otro partido”, opinó.



Finalmente, lamentó el crimen de Gilberto Ortiz, precandidato a la Alcaldía de Úrsulo Galván y confió en que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables, además de que dijo que se espera que estas acciones no sean políticas electorales.



“(Era) un compañero aguerrido. Sin duda es un hecho lamentable, no porque se trate de un compañero o aspirante, sino porque es lamentable en cualquier caso. Esperamos que se esclarezcan los hechos, que se dé con los responsables y que no tenga que ver el tema político electoral. Sería lamentable si así lo fuera”, finalizó.