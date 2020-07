Regidor Único de Teocelo salta del PT a MORENA

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, dio a conocer su renuncia al Partido del Trabajo (PT) para adherirse al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aunque aclaró que no se trata de una ruptura.



En rueda de prensa, indicó que no existen diferencias con los dirigentes estatales del PT ni tampoco alguna ruptura, además de que admitió que desde el inicio hubo un apoyo y respaldo en la planilla, con la cual pudo obtener la Regiduría.



Asimismo, aclaró que no busca alguna candidatura para próximas elecciones, además de que dejó en claro que esto no cambiará su actuar en la administración municipal de Teocelo, pues concluirá su cargo como Regidor.



“No busco ninguna candidatura, sólo me sumo al trabajo político de MORENA, como servidor público la ley me delimitará hasta donde poder actuar, que no se malinterprete como una ruptura con el PT, la amistad sigue y la refrendo, tuve oportunidad de dialogar con la militancia y les comenté mis argumentos y que se trata de un proyecto que se trabajará de la mano”, detalló.



Insistió en que este cambio obedece a una estrategia de izquierda que debe reforzarse en el municipio de Teocelo pero advirtió que en este momento se desconoce si habrá una coalición de Morena con el PT.



“Se trata de una decisión estratégica funcional para continuar con la 4 Transformación, donde el PT estará trabajando con la estructura que se tiene armada, no sabemos sí habrá coalición. No hay alguna diferencia con el Partido del Trabajo, agradezco la oportunidad que se me dio, he tratado de trabajar de manera digna y enaltecer al PT”, finalizó.