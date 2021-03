Regidor Único de Teocelo solicitó licencia para separarse de cargo temporalmente

Luis Valencia López, quien fungía como Regidor Único en el municipio de Teocelo, solicitó licencia para separarse del cargo de manera temporal.



Entrevistado, indicó que este lunes acudió al Congreso Local, donde hizo la petición para ausentarse del cargo, luego de 3 años y 2 meses.



“Hice entrega oficial de mi solicitud de licencia temporal para ausentarme del cargo, ya lo hice de manera oficial pero se deben de respetar los tiempos, esperar que la Comisión permanente sesione este miércoles”, dijo.



Señaló que además, pidió una sesión extraordinaria al Cabildo para informar de su solicitud, sin embargo, agregó que no le han dado respuesta.



Adelantó que esta decisión se debe a un tema político, no obstante, comentó que no son los tiempos de emitir información al respecto, pues estaría violando la ley.



“Cuando la ley me permita ser un ciudadano más, por ética y por respeto a las leyes como servidores públicos, debo esperar al jueves para abundar mi salida, como adelanto tiene que ver con un tema político”, finalizó.