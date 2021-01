Regidora de oposición acusa obra pública deficiente y violencia política, en Xalapa

Durante la aprobación del informe del Estado de la Obra Pública correspondiente a diciembre del año pasado en la Sesión Ordinaria de Cabildo, la regidora Luiza Angélica Bernal acusó a algunos ediles de reprimir su libertad de expresión y lo consideró como violencia política.



Lo anterior se derivó luego de que su homóloga, la regidora María Consuelo Niembro Domínguez, reconociera el trabajo del Ayuntamiento al aplicar más de 356 millones en obra pública durante 2020, a pesar de las votaciones en contra de Luiza Bernal.



"Felicitó a la áreas por los avances que se han tenido en el ejercicio de los fondos para la obra pública. A pesar de que la compañera Luiza siempre vota en contra, aquí están los resultados".



Por alusión, Bernal le respondió que sus decisiones siempre han sido de manera objetiva, ya sea a favor, en contra o en abstención.



"Jamás voy a emitir un voto por favorecer o darles gusto a ustedes. La obra pública en Xalapa ha presentado una deficiencia constante, no por nada tenemos un total de 20 obras canceladas. Lamentablemente esta administración no ha logrado ser objetiva. Compañera, le pido respeto".



Por su parte, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó el pesimismo "de algunas voces".



"El balance es sumamente positivo, la verdad lamento que siempre el pesimismo impere en algunas voces. La ciudadanía ya las conoce, y es una visión pesimista de la vida, es parte de su proyecto político", dijo el alcalde.



"Aunque el señor presidente no se atreve a decir mi nombre como tal, por supuesto que me está aludiendo, a usted y al resto de mis compañeros le pido respeto. Yo no soy aplaudidora de nadie, espero que este año, este Cabildo se traduzca con respeto. Es vergonzoso que no se respete cada una de la libertad de expresión en este Cabildo, cuidado con eso, cuidado, porque podemos incurrir en violencia política", respondió.