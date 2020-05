Regidora de Tezonapa, en cuarentena tras presunta muerte por COVID-19

La muerte de una persona en la comunidad de Paraíso, en el municipio de Tezonapa, provocó incertidumbre entre los habitantes luego de que se reportara en cuarentena la regidora Anel Caballero y otros familiares cercanos a quien falleció.



De acuerdo a informes recabados, la persona fallecida se trata de un comerciante de la comunidad de Paraíso, quien viajaba seguido a la ciudad de Veracruz y que días antes convivió con familiares y amigos.



Por su parte, el alcalde Luis Arturo Sánchez García explicó que ante esta situación se reforzarán las medidas de higiene y anunció que no habrá regreso a clases porque se espera que lleguen alrededor de mil personas más desde Estados Unidos que regresan al municipio.



Aseguró que desde que salen de California les aplican todas las medidas para detectar si vienen enfermos de COVID-19.



Sánchez García afirmó que hasta el momento, luego de la llegada de diversos autobuses, nadie ha muerto en Tezonapa por coronavirus.



Además, lamentó que la gente no deje de ir a los ríos y hasta se molestan porque no creen en el virus.



Anticipó que mientras no existan acuerdos entre habitantes y autoridades, seguirá el temor de que pueda darse un brote mayor.



Por esto, nuevamente hizo un llamado a la población a atender las medidas preventivas en esta pandemia, mismas medidas que son difundidas a través de diversos medios, lonas, redes sociales y hasta perifoneo.