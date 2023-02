Regidora de Veracruz Puerto libra acusaciones por “obstrucción del cargo”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó acusaciones de ediles del Ayuntamiento de Veracruz contra la Regidora Novena, Virginia Roldán Ramírez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).Lo anterior, luego que la Sala Regional Xalapa del TEPJF desestimó el juicio SX-JDC-35/2023, al no existir suficientes pruebas de una “obstaculización al ejercicio del cargo” en contra de la regidora morenista.La queja contra la regidora Roldán Ramírez se remonta al 5 de diciembre de 2022, luego que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declaró la improcedencia de las medidas “de protección” solicitadas por la alcaldesa porteña Patricia Rodríguez Lobeira, el Síndico Único Manuel Rivera Polanco y las regidores y regidoras Sonia Colorado Alfonso, Gianfranco Melchor Robinson, Gabriela Mercedes Aguirre Reva, Luis Enrique Beltrán Calderón, Álvaro Espinoza Rolan y Belém Palmeros Exsome contra la regidora novena.Al resolver nueve amparos acumulados, la magistrada del TEV, Claudia Díaz Tablada determinó que no había causa justificada para dar medidas de protección a los regidores quejosos.Y es que en el escrito de demanda ante el TEV, los regidores denunciantes afirmaron que Roldán Ramírez ha hecho uso de la voz en sesiones de Cabildo “que violan de manera reiterada las disposiciones generales cuando se tratan asuntos generales”.El TEV resolvió que esto no implicaba una obstrucción al cargo de la regidora contra sus iguales, de modo que declaró la improcedencia del asunto.Y aunque los quejosos escalaron el caso ante la Sala Regional, la ponencia del Magistrado Enrique Figueroa Ávila coincidió que no son suficientes para tener por acreditada la obstaculización del cargo.De hecho, el Magistrado Figueroa Ávila defendió en su intervención el ejercicio de la libertad de expresión de la regidora, esto, dentro del pluralismo de las fuerzas políticas que integran los ayuntamientos.“Este tipo de actuar ‘per se’ no puede constituir una conducta de la entidad suficiente para considerar que se ve obstaculizado el trabajo ordinario de un órgano colegiado, como puede ser un Ayuntamiento”, argumentó el Magistrado.