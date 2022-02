Regidora expone que centros de atención DIF en Xalapa están en pésimas condiciones

La regidora cuarta y titular de la Comisión Edilicia de la Niñez, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, denunció que los más de 40 centros de atención del DIF Municipal a población vulnerable, especializados en la atención a menores de edad, se encuentran en deplorables condiciones.Durante entrevista, dio a conocer que fue Alejandro Rey del Ángel Aguilar, director del área, quien le informó de esta situación; por lo que la Regidora espera que el alcalde Ricardo Ahued y los demás ediles tengan sensibilidad suficiente para rehabilitarlos."La atención no la pueden dar porque no son centros que estén acondicionados para atención; me decía el director del DIF Municipal que hay niños que llegan a recibir alguna terapia pero el escritorio donde se sienta el psicólogo es de cartón. O sea, llega un niño a recibir terapia con un inmueble de ese tipo, sale hasta más deprimido", dijo Quezada Valdez.Estos espacios se dedican a orientar y ayudar a los niños que han sido maltratados, aunque puede acudir toda persona que lo necesite. "Pero el DIF se centra mucho en la atención a los niños (...) El diagnóstico es que en Xalapa sufren mucho maltrato físico y psicológico", dijo la edil.Para la rehabilitación, comentó que se invitará a la iniciativa privada, quienes acondicionarán los espacios para que los servicios se presten de la mejor manera posible."Queremos invitar sí al Ayuntamiento, sí a los ediles pero también queremos invitar al sector privado, que nos ayude para poder remodelar, para poder darle a estos centros un atención debida y puedan cooperar, puedan colaborar con nosotros también", abundó.Finalmente, comentó que en la Aldea Meced, donde se atiende y resguarda a 12 niños violentados, también hay muchas necesidades, pues los baños no sirven y las regaderas presentan muchos problemas."De los niños que están en la Aldea Meced, dos de ellos salen a trabajar, uno de ellos sale a la escuela, nos platicaron que los niños se dedican a sembrar hortalizas, que procuran vender y sacar una ayuda para ellos mismos", concluyó.