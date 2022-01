Regidora Primera de Lerdo de Tejada ejercerá como Síndica del Ayuntamiento

Este 1 de enero el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada inició funciones sin presidente municipal debido a la detención del propietario y suplente, Jorge Fabian Cárdenas Sosa y Ángel Vichi Lara, respectivamente. De acuerdo a la Ley Orgánica del municipio Libre, el Congreso del Estado designará, de entre los ediles, quien deberá ejercer el cargo temporalmente o para concluir el período constitucional.Para evitar un vacío de poder en el municipio que pudiera provocar ingobernabilidad, ayer viernes los integrantes del Cabildo tomaron protesta y María Esther Arróniz López, sindica propietaria, por ministerio de Ley, asumió temporalmente la titularidad de Ayuntamiento.Martha Loissell Hernández es la síndica suplente, sin embargo, debido a que no fue llamada por el Congreso del Estado, Karem Sahara Ruiz Machucho, Regidora Primera ejercerá funciones de Síndica y Aurelio López García, Regidor Segundo, asume temporalmente la titularidad de la Regiduría Primera, por lo que queda acéfala la Regiduría Segunda.Los Regidores suplentes Primero y Segundo son Isabel Vicente Galloso y Abel Beltrán Kuri, respectivamente, pero no entraron en funciones porque tampoco fueron llamados por el Congreso.El Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada está conformado por la Presidencia Municipal, la Sindicatura Única y dos Regidurías. En este caso no procede la instalación de un Concejo Municipal ya que las elecciones no fueron anuladas por los Tribunales Electorales.La Ley Orgánica del municipio Libre señala que, si el Alcalde propietario faltara, el Congreso debe llamar al suplente, lo que ocurrió el martes de la semana pasada, al llamarse a Ángel Vichi Sosa.Pero, en caso de que se llame al suplente y faltare también, el Congreso del Estado o la Diputación Permanente designarán, de entre los demás ediles, a quien deberá ejercer el cargo temporalmente o para concluir el período constitucional.Será en las próximas horas cuando el Congreso del Estado sesione para designar al presidente municipal del Ayuntamiento de Lerdo de Tejeda.Cabe mencionar que ayer viernes, a unas cuantas horas de rendir protesta de Ley como presidente municipal, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Ángel Vicho Sosa, por los presuntos delitos de extorsión y amenazas.Mientras que el 1 de diciembre del año pasado, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, Alcalde propietario de Lerdo de Tejada fue detenido por el presunto delito de secuestro.