Regidora urge a designar a Titular de la Dirección de Deporte de Xalapa

La regidora titular de la Comisión Edilicia de Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo del Ayuntamiento de Xalapa, Minerva Salcedo Baca, expuso la necesidad de que ya se nombre al o la directora de Deporte.Y es que ante la reciente modificación al organigrama de la administración pública municipal, avalada por el Cabildo, esta área que estaba como subdirección dentro de la Dirección de Desarrollo Social, pasó a ser una dependencia pero sin que cuente con un responsable definitivo."Estamos ya a poco de que se defina al responsable de Deporte Municipal para que con base en eso, tanto la de Turismo, la de Cultura, el de Educación y el de Deporte, podamos hacer bien el plan de trabajo, de actividades de cada una de ellas, para poder considerar los recursos que se tienen que asignar para toda esta comisión", comentó.Salcedo Baca apuntó que le "inquieta" que todavía no haya un titular en el área deportiva porque ha escuchado inquietudes de xalapeños en las que exponen la necesidad de que se nombre al o la servidora pública respectiva."Ha habido muchas cosas que hacer aquí, hemos tenido varias sesiones de Cabildo, el Alcalde y todos los Regidores estamos atentos a poder hacer lo que pidieron los xalapeños: resultados y este (nombramiento) se ha rezagado pero yo creo que a finales de mes ya está", aseveró.Recordó la tradición deportiva de la Capital Veracruzana, que cuenta con 98 instalaciones municipales "bellísimas" para practicar diferentes disciplinas, a las se suman las que están a cargo del Gobierno del Estado."Está por cumplirse un aniversario muy importante del Estadio Xalapeño, se está pensando en hacer una actividad municipal y no sólo por el deporte, también por salud. Todos estamos muy preocupados por lo que pasa en Xalapa y en todo el mundo, mucho de que esta pandemia de COVID-19 y otras enfermedades que hay dañen a la población es la falta de deporte", señaló.Por ello, sostuvo que ante esta situación se hace primordial darle su lugar a la actividad física, al igual que a la salud y la educación, porque añadió que médicamente está comprobado que si se práctica una disciplina deportiva, el cerebro segrega sustancias que ayudan a tener un sistema inmunológico más fuerte que previene enfermedad y una condición corporal mucho mejor."Mucho tiene que ver que le demos el peso al deporte, no es algo secundario, no es algo recreativo nada más, no es algo de que los que quieren tener cuerpo sano para mente sana, no, es vital para que el organismo tenga la defensa y el sistema inmune preparado para todo y esto lo dice la ciencia, lo dicen los médicos", puntualizó finalmente.