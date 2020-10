Regidoras de Xalapa chocan por insulto

La regidora panista del Ayuntamiento de Xalapa, Ana María Córdoba Hernández, dudó de las disculpas que le ofreció su homóloga de MORENA, Consuelo Ocampo Cano, quien en una sesión virtual de Cabildo, la acusó de “joder” en sus intervenciones ante el pleno edilicio.



Aclaró que aunque no son amigas y no va al Ayuntamiento a hacer amistades, debe existir respeto.



“Ahí en el Cabildo lo dijo (la disculpa) pero bueno, vaya, ¿cómo puedes creer? Somos compañeras, hemos trabajado en las mismas comisiones. Ahorita estoy en la Comisión de Participación Ciudadana con ella. La verdad que a mí me queda un mal sabor de boca”, dijo.



Durante la presentación de la propuesta de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el pasado 30 de septiembre, Córdoba Hernández pidió el derecho de palabra para hacer algunas observaciones, a lo que Ocampo Cano, sin percatarse que su audio estaba activo en sesión virtual, expresó: "ahí va, ahí va a joder".



“A lo mejor no esté de acuerdo con las cosas que yo pregunto, que además son cosas que son de beneficio, qué está sucediendo con el recurso, entonces me apena que esto esté sucediendo. Tenemos que tener respeto ante nuestros compañeros ediles, aunque no pensemos lo mismo, ante la ciudadanía”, dijo la Edil panista.



Aunque la expresión de su homóloga morenista se dio en plena transmisión en vivo, afirmó que se percató de la ofensa en su contra hasta después.



“Y veo que hasta su personal se ríe. Se me hace una total falta de respeto hacia cualquier persona”, dijo.



Córdoba Hernández dijo que es la primera vez que recibe este trato por parte de Ocampo Cano, con quien ha trabajado en diferentes comisiones edilicias del Ayuntamiento.



“Debe de haber respeto, independientemente de tu forma de pensar, de lo que se opina en Cabildo, a lo mejor no le guste mi expresión o mi forma de ser pero ni modo, tenemos que adaptarnos. A lo mejor a mí no me gustan muchas cosas pero yo no me refiero así a las personas, siempre lo he hecho con respeto”, dijo.