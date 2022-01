Regidoras denuncian irregularidades en Ayuntamiento de Soledad de Doblado

A 18 días de iniciada la administración municipal de Soledad de Doblado, Regidoras denunciaron irregularidades de la alcaldesa Arantxa Zamitiz Sosa, a quien señalan de querer cobrar el servicio de recolección de basura a pesar de que siempre ha sido gratuito.Fátima Yasahira Sosa González, regidora segunda de MORENA y Maricela García Ramos, regidora tercera del PRI, acusaron a la presidenta municipal de incorporar a personal que no es originario del municipio.“La Alcaldesa, el Síndico y la Regidora Primera aprobaron que se cobrara la (recolección de) basura. En Soledad de Doblado nunca se había cobrado, entonces mucha gente se está quejando porque es un cobro excesivo y nosotros entendemos que por la pandemia hay mucha gente que no tiene ni para comer en el día. Nosotros firmamos bajo protesta porque no nos encontrábamos de acuerdo sobre el cobro de la basura en el municipio", señaló Sosa González.Inconformes por la situación, pidieron la revisión por parte del Congreso del Estado, por ello, enviaron a la contraloría un documento enlistando una serie de presuntas irregularidades, en las que destacan que no les fue autorizada la contratación de auxiliares para sus oficinas.Afirman que no se han recibido los pagos de la quincena tanto al cuerpo edilicio como a empleados de confianza, incluso, desconocen cuál será su salario.“Son varias irregularidades presentadas, las comisiones se dieron a modo, que según por nuestra actitudes, esta quincena no se nos pagó a los Regidores ni a los empleados de confianza y no sabemos ni cuánto vamos a ganar, nosotros queremos que nos dejen trabajar, tenemos que ir a atender a gente de comunidades pero no hay vehículos para movernos”.Las Regidoras acusan que no se les da apoyo para que realicen las actividades que requieren en sus comisiones, como son vehículos y viáticos.