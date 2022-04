Regidores acusan al Alcalde de Tlilapan de tomar decisiones unilaterales

La síndica y regidor únicos de Tlilapan, Jovita Cortés Guzmán y Luis Gustavo Tiburcio Aguas, respectivamente, mencionaron que buscarán la intervención de la Legislatura pues a la fecha tienen comisiones sólo de nombre, el alcalde bloquea toda la información y toma las decisiones de manera unilateral y hasta les retiene su salario.Jovita Cortés expuso que por parte del ayuntamiento no reciben ningún tipo de apoyo económico para el desempeño de sus funciones y hay una nula relación con el Alcalde, pues se niega por completo a escucharlos.Comentó que incluso tuvo una secretaria, pero después se la quitaron, por lo que si sale a atender algún asunto no hay nadie en su oficina que dé algún informe a la población o la atienda.Por su parte, Tiburcio Aguas explicó que, aunque tiene comisiones asignadas, como la de agua potable, alumbrado y drenaje, el alcalde no permite que dispongan de nada, entonces cualquier situación que hay en el municipio no puede ayudar a la gente, así sea algo mínimo.Los dos ediles indicaron que también han solicitado conocer los estados financieros del municipio, pero les ha sido negado y por decisión del alcalde les dejaron de pagar sus salarios.Señalaron que se deslindan de las decisiones que ha tomado en este tiempo el Alcalde, pues sus comisiones son sólo de nombre y no se les consulta para nada.