Regidores de Minatitlán “ganan como diputaditos”, “pican y pican” pero a nadie rinden cuentas

La presidenta de Minatitlán, Carmen Medel Palma, aseguró que los regidores de su comuna se creen "diputaditos" y para lo único que sirven es para “ponerle el pie”; la crítica la lanzó durante la reunión de presidentes municipales en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.Durante su intervención reveló que los 12 ediles tienen un salario bruto de 109 mil pesos mensuales, que finalmente queda en más de 80 mil, tras diversos descuentos."Yo intenté al llegar que se bajaran los salarios porque ganan más que un legislador y no quisieron. Su labor es sólo de observadores y dijeron: ¡no!. Ellos pican, pican, pican y no les piden rendición de cuentas. Da hasta coraje", añadió.Aunado a ello se quejó de la labor que tiene que hacer un edil. Incluso dio el consejo de que sí les ofrecen ser presidentes municipales "digan que no"."Yo soy nueva en la política, no soy política, soy médico. Yo siempre hago, hago mucho coraje. Si les dicen que sean presidentes, digan no, porque el presidente siempre tiene la culpa", expresó.No es la primera vez que la Alcaldesa se queja de la labor por la que fue electa.Al inicio de su administración y a 24 horas de haber tomado el cargo declaró que "ya tenía ganas de salir corriendo" y que las sesiones solemnes de Cabildo para toma de protesta, el 31 de diciembre, eran "inhumanas" pues a su decir los "derechos humanos dicen que es un día familiar".En el evento realizado en la Ciudad de México también dio a conocer que los sindicatos que hay en el Ayuntamiento que preside piden mucha gasolina a la semana debido a las condiciones laborales, sumado a que piden ropa y zapatos de marca como Caterpillar, Andrea y Lacoste."Así que si les dicen que se vayan de presidentes a Minatitlán sólo hay dos cosas o por agarrar proyectos para agarrar tanto o para salir adelante en tu municipio", destacó.