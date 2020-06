Regidores encaran a Directora de Obras Públicas por fallas en reparación de calle Allende

Tras presentar el informe del estado de la Obra Pública, correspondiente al mes de mayo del ejercicio 2020 y aprobar por mayoría dicho punto en la sesión ordinaria de Cabildo, algunos ediles del Ayuntamiento de Xalapa señalaron diversas inconformidades con lo suscitado sobre la calle Allende y algunas grietas en las banquetas de la misma.



La regidora Luiza Angélica Bernal cuestionó a la directora de Obras Públicas, Sulekey Citlalli Hernández Garrido, si estos problemas con las conexiones de los colectores pluviales que provocaron inundación en la recién inaugurada calle Allende no se pudieron prever para no hacer doble trabajo y por lo tanto, más gasto.



“Por qué no prever esta situación durante la planeación de la obra o durante el proceso, si fueron situaciones que no se pudieron planear. Hay que ser muy claros, hubo falta de coordinación, planeación, ¿qué fue lo qué pasó?”



Ante esto, la titular de Obras Públicas informó que a este colector que colapsó, llegan otros colectores de la parte norte de la ciudad y al hacer una revisión con el equipo de CMAS, pudieron observar que había una obstrucción en el colector y tragatormentas.



“Delimitar una responsabilidad a la empresa, en primer lugar, es ver y de eso si estamos seguros, es que la empresa sí concluyó lo que se le entregó en el proyecto. Tenemos una fianza de vicios ocultos con la empresa por 24 meses como lo establece la ley a partir de su renovación y la empresa conectó el colector tal cual se le indicó hacia el tragatormentas que va hacia Elías Serrano. ¿Qué pasó? Que hubiésemos tenido que dar alcance sobre Elías Serrano para determinar y poder encontrar esta obstrucción, lo que pasa 20 metros adelante de estas calles, no está dentro de nuestras responsabilidades y tenemos que apegarnos a lo que nos indica el área normativa”.



Además, indicó que la empresa colaboró con CMAS en la nueva reconexión y tuvo una inversión de menos de 100 mil pesos.



“Al día de hoy ya está reparado y no se puede considerar un vicio oculto porque no fue entregado dentro del proyecto y fue una determinación que marcó porque esta zona estaba toda obstruida y esta parte no fue intervenida por la empresa. No hay mala calidad de los materiales y sí se le pidió trabajo reparatorio pero referente al tramo que quedó dentro del finiquito de obra”.



Por su parte, la edil Consuelo Niembro preguntó el por qué hay rupturas en pavimento y banquetas de la misma calle Allende.



A lo que la funcionaria respondió que sólo se tienen informes y solicitudes de revisión en algunas partes de las banquetas. Además de varias quejas de vehículos estacionados en éstas.



“Tenemos quejas de vehículos estacionados en las banquetas y particularmente en las áreas donde hemos determinado fisuras, porque una situación es grieta y la otra fisura, depende del proceso constructivo. Si tenemos dos informes donde le hemos pedido a las empresas reparen alcances en banquetas. Las empresas tienen derecho a corregir y a reparar los trabajos por parte de ellos antes de acudir a la afianzadora. El tema que comenta, yo sólo tengo quejas de fisuras en banquetas y automóviles estacionados. Debemos delimitar las responsabilidades”, concluyó.