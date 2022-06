Regidores morenistas piden bajar costo de gradas para el Carnaval de Veracruz

Regidores de oposición del Ayuntamiento de Veracruz están en contra de que las gradas del Carnaval de Veracruz tengan un costo de 100 pesos, disposición que fue aprobada este viernes por la mayoría en sesión de Cabildo.Los argumentos de los ediles morenistas se basan en que el precio es muy alto para ser costeado por los pobladores jarochos, tomando en cuenta que una familia de 5 integrantes tendría que pagar 500 pesos por paseo, sin tomar en cuenta gastos de transporte y comida.“A las gradas de 100 pesos para el Carnaval, les dijimos no. Claro que los regidores panistas y aliados lo aprobaron”, publicó en redes sociales el regidor octavo, Daniel Lois.Explicó que al dueño de las gradas no le están cobrando nada por instalarse; sin embargo, éste sí va a cobrar por los lugares y obtendrá ganancias por cerca de 7 millones de pesos. “Pregunta seria: ¿A poco con esas ganancias no podrían darlas más baratas?”, cuestionó.Por otra parte, Sebastián Cano Rodríguez, regidor sexto con la comisión de Carnaval, dijo que estas fiestas deben estar al alcance de todos, por lo que en la sesión propuso “que el Ayuntamiento garantice un descuento en el costo de las gradas a quienes vivamos dentro de la zona conurbada. Vamos a insistir, para que en caso de que no se logre durante esta edición, en la próxima se le brinde más facilidades a nuestra gente para que todas y todos podamos disfrutar de nuestra fiesta sin distinción alguna”.Refirió que el Ayuntamiento de Veracruz estableció que el día lunes las gradas sean gratis; empero otros ediles manifestaron que no todos niños o padres pueden asistir ese día, por lo que sugirieron bajar el precio general en esta edición de las fiestas carnestolendas.