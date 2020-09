Regidores y Síndica de Orizaba se negaron a votar estados financieros de agosto

Los regidores y la síndica del Ayuntamiento de Orizaba se abstuvieron de votar los estados financieros del mes de agosto; el motivo que dieron fue que el contralor municipal, no les ha dado la información sobre la investigación que se hace al director de Servicios Municipales, Arturo Rodríguez Durón.



Durante la sesión de Cabildo de esta tarde, se recordó que a través del portal de transparencia un anónimo pidió que se investigara al funcionario municipal en el tema de tres acciones de obras que se han efectuado en Orizaba (la techumbre del mercado Zapata, 17 casas que costaron cada una 190 mil pesos que son viviendas donadas a los pobladores que vivían en la calle Norte 2 en el terreno donde va a estar el CDO Cerritos), y que incluso aprobaron su realización los mismos ediles y hasta estuvieron en la entrega de éstas.



"Los estados están bien, pero hay una postura de los regidores que indica que se abstenían de votar por la discusión de un punto que nada tiene que ver con los estados financieros, es el tema de una solicitud que hay en la Contraloría Municipal en donde está pidiendo un anónimo información acerca de tres acciones de obra y que ya están concluidas", indicó el presidente Igor Rojí López.



Añadió el Alcalde que no tenía conocimiento de que asumirían esa postura, porque en recientes días había platicado con el Cabildo en pleno y se comprometió que el próximo lunes 14 de septiembre se les entregaría una información sobre esa investigación que está haciendo la contraloría.



"Ellos están revolviendo un tema de transparencia que sí se les va a contestar pues estamos en los tiempos y los estados financieros están bien".



El munícipe aseguró que el dinero de los orizabeños se ha administrado bien y está invertido "yo no me voy a robar ningún dinero y no voy a dejar que alguien se esté robando el dinero".



En este sentido se le preguntó a qué podría deberse esta situación de parte de los regidores, a lo que dijo que desconoce, pues insistió en que la información que ellos piden se les va entregar el próximo lunes



"Fui secretario del ayuntamiento en el 2008 al 2010, he visto muchas cosas de este estilo y pues lo que debemos de tener claro es que los ciudadanos deben saber que el dinero de ellos se invierte bien".



Dijo que en dado caso que no se volviera hacer otra sesión cabildo para aprobar los estados financieros, entonces el acta así sería enviada al Congreso del Estado en donde los cinco regidores y el síndico no votaron en contra, pero sí se abstuvieron.