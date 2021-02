Regina Vázquez no descarta buscar diputación local, ahora con “Fuerza por México”

Regina Vázquez Saut asentó que estará “de lleno en el partido” Fuerza por México y más adelante se pronunciará sobre una eventual postulación a un cargo de elección popular, abanderada por este instituto político.



“De lleno en el partido, ya cuando sean los tiempos de hablar de aspiraciones con muchísimo gusto lo haré. Mi trabajo será sumarme a los trabajos del presidente nacional, Gerardo Islas Maldonado, en todo el país y en particular aquí en Veracruz”, expresó antes de rendir protesta como Secretaria General adjunta del partido.



Reiteró que todavía no ha tomado una decisión de si contenderá por la Diputación Local por el Distrito de Acayucan: “no tenemos ningún plan de participar; sin embargo, siempre el interés es sumarnos porque Veracruz así lo requiere”.



En entrevista previa a su toma de protesta, la exdiputada local priista aseguró que se unió a las filas de FXM por la confianza y dado que en toda su carrera política se ha tratado de conducir con congruencia y defender al pueblo.



“Éste es un proyecto nuevo”, señaló al afirmar que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia abanderado por MORENA pero respaldado por muchas corrientes políticas.



“Es una oportunidad que tenemos todos de hacer mejor las cosas, es un partido que se identifica con Andrés Manuel López Obrador, porque mucha gente lo apoyó, de muchas corrientes”, indicó.



Afirmó que ella está con el Ejecutivo federal, o con el Movimiento de Regeneración Nacional, por ello se debe trabajar para acabar “los graves problemas de inseguridad, económicos que la gente enfrenta. Es una etapa nueva donde podemos hacer grandes cosas de la mano de líderes como Gonzalo Vicencio, que tiene el respaldo de muchas personas”.



Regina Vázquez Saut sostuvo que el Estado necesita que los políticos hagan esfuerzos mayores “y entrarle al toro por los cuernos (…) si no hacemos nada se va a complicar más, el desarrollo económico se va a complicar más”.



Finalmente, consideró que sí observa condiciones para que se lleven a cabo las campañas políticas, aunque reconoció que serán diferentes tomando en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID-19.