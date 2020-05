Región Córdoba-Orizaba de la UV será flexible con alumnos en su regreso a clases

El vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Córdoba-Orizaba, José Eduardo Martínez Canales, señaló que una vez que se reinicien las clases el próximo primero de junio, habrá flexibilidad por parte de los académicos para que los estudiantes puedan continuar y concluir sus semestres en las mejores condiciones.



Recordó que actualmente se mantiene el trabajo virtual, y aunque ha habido una buena respuesta de los estudiantes, no todos tienen acceso por diversas circunstancias.



Indicó que los académicos han reportado una participación por arriba del 50 por ciento en las semanas que se llevan de haber iniciado esa actividad, pero hay quienes no tienen acceso a internet o una buena conexión, incluso quienes no tienen computadora.



Sin embargo, resaltó que en estos momentos la prioridad es el resguardo de la comunidad, por lo que conscientes de que hay condiciones y contextos distintos no pueden obligar a alumnos al trabajo virtual, sólo se motiva a la comunidad y se le brindan las facilidades, pero lo más importante es su seguridad.



Remarcó que los académicos serán flexibles y empáticos con los alumnos una vez que se reanuden las labores presenciales, para que los jóvenes puedan recuperar el tiempo.