Región de Córdoba acumula al menos 12 homicidios este septiembre

En menos de cinco horas, este lunes dos personas fueron ejecutadas en la región de Córdoba, con lo que se acumulan por lo menos 12 homicidios en 21 días de septiembre.



El mes empezó con la ejecución de la docente María de Los Ángeles de Jesús González, el jueves 3 de septiembre alrededor de las 20:15 horas, en Amatlán de Los Reyes, cuando según informes, un solitario sujeto que le disparó cuando caminaba acompañada de su hija.



El crimen ocurrió frente a una tienda de conveniencia, a una cuadra del Palacio Municipal, donde se ubica la comandancia de la Policía Municipal. Hasta el momento no hay detenidos.



El 7 de septiembre, en Coscomatepec, fueron encontrados dos hombres embolsados la madrugada de ese lunes, a la altura de la colonia Nicanor Espejo.



En Tezonapa, el 9 de septiembre, fue localizado muerto y decapitado el reportero de Del Mundo de Córdoba, Julio Valdivia, en las vías del ferrocarril, a la altura del libramiento que se localiza entre Paraíso y Motzorongo.



En la zona de Maltrata, fue encontrado muerto con el tiro de gracia y con huellas de violencia un hombre de entre 40 y 45 años de edad. Esto fue la tarde del pasado 10 de septiembre, a orillas de la autopista Orizaba-Puebla, a la altura del kilómetro 244.



En Omealca, el jueves 10 de septiembre ejecutaron a la sobrina del hoy extinto pistolero, Toribio Gargallo, que fue identificada como Sandra Naredo.



Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas sobre el camino Racho Nuevo-Cruz Tetela, cuando la hoy occisa viajaba en una camioneta cerrada de Cruz Tetela hacia Omealca, e iba acompañada según por su tía y un menor de edad. La mujer resultó lesionada y como pudo salió caminando para buscar auxilio.



En Huatusco, el 17 de septiembre, hombres armados ejecutaron a una persona de entre 30 y 35 años edad con armas de fuego, a unos 100 metros del destacamento de la Fuerza Civil. Los sicarios huyeron sin ningún problema.



El 18 de septiembre, en Córdoba, fue ejecutada una persona, al parecer del sexo masculino, dentro del motel que se ubica en la avenida 4 y 6, en el barrio de San Miguel. Se menciona que lo acompañaba una persona que salió lesionada.



A pesar del hermetismo de la Policía, se conoció que el crimen fue dentro del motel y no afuera, como lo mencionó la Secretaría de Seguridad Pública.



Los hechos se registraron el viernes 18 de septiembre alrededor de las 15:30 horas, donde hasta el motel llegaron hombres armados para cumplir con su cometido.



En Fortín de Las Flores, la noche del 19 de septiembre, a las 20:45 horas, fue encontrado un cuerpo descuartizado, se trataba de un hombre de entre 30 y 35 años de edad.



El cuerpo mutilado fue localizado a la altura de la base de taxis en la colonia Dante Delgado, con un mensaje del crimen organizado.



Este 20 de septiembre, en la sierra del municipio de Atoyac, en la comunidad de Manzanillo, alrededor de las 23:45 horas, sujetos armados asesinaron a un matrimonio de la tercera edad.



Se desconoce el móvil del crimen pero es el segundo asesinato que se presenta en esta sierra. El primero fue hace algunos meses, donde sujetos entraron a robar a una persona de la tercera edad y como se opuso, lo mataron a garrotazos.



Este lunes 21 de septiembre, en menos de cinco horas, hubo ya dos ejecuciones en la región: una en la localidad de San José de Abajo, municipio de Cuitláhuac, donde sujetos armados mataron a balazos a una persona de 36 años de edad.



Según datos recabados, la víctima fue identificada como Luis Manuel Méndez Martínez, con domicilio en la Congregación Agustín Millán, del municipio de Córdoba y formaba parte del Centro de Rehabilitación “Vida Nueva”.



En Fortín, sobre la autopista, también este día fue asesinado un cobrador de la empresa AU. A escasos 10 metros de la caseta de cobro de la autopista Córdoba-Orizaba, donde se encuentra la Policía que vigila esta zona.



No hubo detenidos y el o los sicarios huyeron sin ningún problema.