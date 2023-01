Registra CEAPP 106 agresiones a comunicadores durante 2022

El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Israel Hernández Sosa, señaló que en 2022 se registraron 106 agresiones a igual número de comunicadoresAlertó que más de veintena no se tiene identificado al agresor y en los primeros seis días de enero, suman 3 ataques a periodistas.En entrevista precisó que 41 de dichas agresiones fueron cometidas por particulares, es decir, por la sociedad civil; en 27 se identificaron como agresores a la delincuencia organizada y otras 13 a servidores públicos, el resto, 25, no se tiene identificado al agresor.“En los primeros seis días de enero, lamentablemente ya tenemos registro de 3 incidentes de compañeros agredidos en diferentes situaciones, donde solo en una tuvo que ver en una cobertura en el sur; se dio protocolo y no pasó a mayores”, detalló el secretario ejecutivo.Explicó que en el Puerto de Veracruz se dio un caso de agresión a un comunicador, pero que éste ni está ligado a su actividad periodística.“El año pasado cerramos con una estadística muy similar a la de 2021, sobre todo hay que destacar dos cosas: afortunadamente se bajaron las agresiones de los servidores públicos, como de policías estatales y municipales. Algo que nos preocupa mucho es que la sociedad civil está agrediendo a periodistas”.Finalmente señaló que se busca realizar una campaña para generar respeto a la libertad de expresión y trabajo de los comunicadores.“Las agresiones se dan en dos entornos: en las ciudades más grandes como Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Córdoba; y en municipios donde hay intolerancia a la actividad periodística, como Acayucan, Martínez de la Torre, Tantoyuca, Tuxpan, son ciudades más pequeñas, pero que también se registran este tipo de situaciones”.