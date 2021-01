Registra Coatepec aumento en demandas por pensión alimenticia

Las demandas por pensión alimenticia han incrementado de manera “considerable” durante la pandemia, informó la directora del Instituto de la Mujer en Coatepec, Guadalupe López Leano.



“Los casos que más se han presentado son violencia psicológica, en menor grado violencia física y lo que ha aumentado, son las demandas por la pensión alimenticia”, detalló.



Entrevistada, dijo que los padres de los menores en cuestión argumentan no tener recursos debido a la falta de empleo, mientras que, en otros casos, las madres de familia ante la crisis económica que se vive deciden interponer la denuncia para obligar a los progenitores a cumplir con su deber.



“Los que ya la tenían argumentan que no tienen el recurso porque no hay trabajo, esto ha provocado que no estén cumpliendo con esta obligación. Otras mujeres que también se han quedado sin trabajo han decidido poner las demandas de pensión alimenticia”, mencionó.



Asimismo, agregó que la violencia psicológica ha aumentado también y en varios casos en detrimento de los hijos.



“Durante la pandemia sí se ha incrementado la violencia y los tipos de violencia que han sido repetitivos en esta época”, finalizó.