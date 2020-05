Registra México 2 mil 61 muertes por COVID-19 y 22 mil 88 contagios

Autoridades de la Secretaría de Salud reportaron este sábado 2 mil 61 muertes por COVID-19 en México y 22 mil 88 casos confirmados.



A través de un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los casos de COVID-19 en la zona del Valle de México (Ciudad de México y Estado de México), de acuerdo a las proyecciones de los especialistas está por debajo de un escenario de desbordamiento y se calcula que en un periodo más crítico habrá unas mil 800 personas en terapia intensiva.



El titular del Ejecutivo mandó un video mensaje donde dio a conocer las estimaciones para las cinco zonas más críticas: Valle de México, Quintana Roo, Baja California, Tabasco y Sinaloa que –dijo- concentran casi el 65% de todos los contagios del país.



“Ya falta poco, vamos a seguir así, no relajemos la disciplina para que podamos decir ya adiós a esta pandemia, iba a utilizar una mala palabra pero no lo haré, decirle ya, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud“, señaló.



Por su lado, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó, hasta abril, 13 millones 626 mil 624 piezas de medicamentos, equipos e insumos médicos al sector salud de todas las entidades del país, así como a diversas instituciones federales, ante la pandemia por COVID-19.