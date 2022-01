Registra Veracruz mil 037 nuevos casos de COVID-19 de lunes para martes

Luego de 307 mil 926 estudios practicados, la Secretaría de Salud (SS) confirma 138 mil 530 (+mil 037 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, 6 mil 775 positivos activos y 779 sospechosos actuales.En lo que va de la emergencia se han recuperado 116 mil 604 pacientes y permanecen en vigilancia 6 mil 766. Los fallecimientos suman 15 mil 160 (+ 6 nuevos).Respecto de las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 155 mil 544 resultados negativos y 13 mil 852 sospechosos en investigación.Plan Nacional de VacunaciónA continuación, los municipios donde será aplicado el refuerzo a la población de 50 a 59 años; solamente en los indicados está incluida la de 40 a 49. También habrá atención a rezagados mayores de 18 años que por alguna razón no pudieron inocularse; así como a pendientes de segundas dosis AstraZeneca, Pfizer o Sinovac, y adolescentes de 12 a 17.26 de enero• Coatzacoalcos.• Martínez de la Torre.• Tezonapa.• Tierra Blanca.• Tuxpan.• Cosamaloapan.26 y 27 de enero• Orizaba (grupos de 40 y 50).Del 26 al 28 de enero• Poza Rica.• Xalapa (grupos de 40 y 50).• Pánuco (grupos de 40 y 50).• Tempoal (grupos de 40 y 50).Del 26 al 29 de enero• Veracruz (grupos de 40 y 50).• San Andrés Tuxtla (grupos de 40 y 50).27 y 28 de enero• Camerino Z. Mendoza.• Fortín.Del 27 al 29 de enero• Álamo.• Minatitlán.El titular de la SS, Roberto Ramos Alor, nuevamente llamó a la población a mantener los protocolos sanitarios y vacunarse en cuanto haya oportunidad, además de no incurrir en los excesos de confianza pese a que algunas variantes del COVID-19 sólo generen cuadros leves y las hospitalizaciones sean mínimas.Lo anterior porque hay quienes tienen un organismo frágil y sí les afecta de manera importante la enfermedad; aunado a la proximidad de festejos religiosos y tradicionales que congregan a mucha gente. Si vas a tomar parte en ellos tendrás que hacerlo debidamente protegido.Reiteró que el Gobierno del Estado no tiene la intención de cerrar comercios o restringir el acceso a las calles, pues tales medidas repercutirían negativamente en la economía; aunque depende también de la responsabilidad y participación de la ciudadanía en la lucha contra el virus.Infórmate del Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico actual en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y acude al hospital más cercano por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!