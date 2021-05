Registra Veracruz sólo un muerto y 16 casos nuevos de COVID-19

En su emisión 393 la Secretaría de Salud (SS) informa que, al corte de las 19:00 horas, los casos confirmados de COVID-19 en la entidad son 59 mil 806 (+ 16 nuevos).



Hay 349 pacientes positivos activos y 128 sospechosos activos. Asimismo, 49 mil 279 personas están recuperadas y mil 042 permanecen en vigilancia.



En cuanto a los decesos, van 9 mil 485 (+ 1 nuevo) y 10 mil 699 sospechosos siguen en investigación. De los 131 mil 716 casos estudiados resultaron negativos 61 mil 211.



Etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación



Del 06 al 10 de mayo recibirán la dosis quienes tengan entre 50 y 59 años de edad, en Poza Rica y Boca del Río. El proceso transcurrirá en orden alfabético, es decir, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.



Para Poza Rica las fechas quedaron de la siguiente manera:



- 06 de mayo de la A a la E.

- 07 de mayo de la F a la J.

- 08 de mayo de la K a la O.

- 09 de mayo de la P a la T.

- 10 de mayo de la U a la Z.



Mientras que en Boca del Río:



- 06 de mayo de la A a la D.

- 07 de mayo de la E a la J.

- 08 de mayo de la K a la O.

- 09 de mayo de la P a la S.

- 10 de mayo de la T a la Z.



Durante esos días, aquellos que por enfermedad no puedan salir de sus domicilios también serán inmunizados; en estos casos, los familiares deberán registrarlos con los Servidores de la Nación, igual que como en las jornadas de adultos mayores.



Por otra parte, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) invitan a los varones que no desean tener más hijos a realizarse de manera gratuita la vasectomía sin bisturí; en su Centro de Salud más cercano les orientarán al respecto.



Dicha intervención consiste en un pequeño corte de los conductos deferentes, no requiere hospitalización, tampoco afecta el comportamiento sexual y la recuperación es rápida, lo cual permite al paciente incorporarse pronto a sus actividades cotidianas.



A través de la página coronavirus.veracruz.gob.mx puedes consultar el Semáforo Epidemiológico, conocer el nivel de riesgo en tu lugar de residencia y las convocatorias del Plan Nacional de Vacunación. En caso de síntomas llama al número gratuito 800 0123 456.



¡Está funcionando, no aflojemos!