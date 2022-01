Registran 147 nuevos contagios de COVID-19 y 3 muertes para Veracruz

Luego de 284 mil 303 estudios practicados, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 124 mil 902 (+147 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, 412 activos y 233 sospechosos actuales.Van 109 mil 464 pacientes recuperados desde el inicio de la emergencia sanitaria y 412 permanecen en vigilancia. Desafortunadamente los fallecimientos suman 15 mil 026 (+ 3 nuevos).Respecto de las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 146 mil 332 resultados negativos y 13 mil 069 sospechosos en investigación.Plan Nacional de VacunaciónEl refuerzo a los adultos mayores y las segundas dosis al sector de 15 a 17 años, serán suministrados de acuerdo con el siguiente orden:- Esquema de refuerzo05 de enero• Tlapacoyan.• Alvarado.05 y 06 de enero• Ángel R. Cabada.• Coscomatepec.- Segundas dosis a personas de 15 a 17 años05 de enero• Coatzacoalcos.• Medellín.• Xalapa.• Tlapacoyan.• Alvarado.• Cerro Azul.• Chicontepec.05 y 06 de enero• Ángel R. Cabada.• Córdoba.• Coscomatepec.• Tierra Blanca.• Tihuatlán.En el informe 596, el titular de la SS, Roberto Ramos Alor, abordó lo referente a las variantes del coronavirus, tema que genera inquietud a la población; por ello, enfatizó que con la vacunación oportuna y el cumplimiento correcto de los protocolos sanitarios es posible afrontar las circunstancias.Posteriormente, explicó que la mutación de los virus constituye un proceso natural de adaptación al entorno, de ahí que pueden fortalecerse o bien debilitarse hasta desaparecer.De diciembre de 2020 a la fecha la Organización Mundial de la Salud ha identificado y clasificado 12 variantes del SARS-CoV-2; unas más o menos agresivas y contagiosas que otras. En cuanto a ómicron, dijo que las pruebas recientes la catalogan como más transmisible pero no genera cuadros severos.No obstante, lo anterior, recalcó que lo importante es no caer en la paranoia y tampoco en los excesos de confianza, pues la contingencia no ha terminado y está en nosotros evitar una cuarta ola. No olvidemos que, a mayor número de vacunados, menos casos graves y defunciones tendremos.Infórmate del Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y asiste al hospital más cercano por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!