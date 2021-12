Registran acoso y hostigamiento sexual dentro de UV

En las cinco regiones de la Universidad Veracruzana (UV) se tiene registro de 9 casos de acoso y hostigamiento sexual tanto en contra de docentes como estudiantes y trabajadoras del área administrativa, indicó informó la coordinadora de la Unidad de Género de la institución, Anabel Ojeda Gutiérrez.Mencionó que el rector Martín Aguilar Sánchez se ha comprometido con el respeto a los derechos humanos y la sustentabilidad, pero no puede haber una universidad sustentable con violencia.Lamentablemente, reconoció, en la institución sí existe violencia de género, pero no habrá simulación y en cambio se tendrá una verdadera atención a todos los casos, que se resolverán sin ninguna simulación de castigos.La encargada de la unidad de género señaló que los nueve casos que hay son en todas las regiones y son por acoso sexual, que es cuando se da entre pares, por ejemplo maestros, y hostigamiento sexual, que es cuando se tiene una diferencia jerárquica, por ejemplo maestros con alumnas.Agregó que algunos casos han sido de dominio público y otros que no se han vuelto tan mediáticos, pero igualmente se atienden.Ojeda Gutiérrez mencionó que el año pasado se dieron cambios en los estatutos de docentes y también en los generales de la universidad y ahora el acoso y hostigamiento sexual se mencionan con todas sus letras, lo que de entrada es un gran cambio.Agregó que aun cuando falta llevar a cabo las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica, esto ya no depende de la institución, sino del Congreso del Estado.